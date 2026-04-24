ترامب يمدّد إعفاءً يسمح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانىء الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، عن تمديد إعفاء يسمح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانىء الأميركية، وذلك بهدف تسهيل نقل النفط والأسمدة داخل الولايات المتحدة في ظل اضطراب الإمدادات بسبب الحرب على إيران.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان الإعفاء في 17 أيار/مايو، قبل أن يتم تمديده لتسعين يوما أخرى حتى منتصف آب/أغسطس.

وقالت تايلور روجرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "أظهرت بيانات جديدة جُمعت منذ إصدار الإعفاء الأولي، أن كميات أكبر بكثير من الإمدادات وصلت بشكل اسرع إلى الموانئ الأميركية".

وأضافت "سيساعد هذا التمديد على ضمان استمرارية إمدادات منتجات الطاقة الحيوية والمواد الصناعية والمستلزمات الزراعية".

وأكدت تمديد ترامب الإعفاء للسفن التي ترفع علما أجنبيا لمدة 90 يوما، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتسببت الحرب الأميركية الإسرائيلة ضد إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يعد طريقا رئيسيا لنقل النفط والغاز، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات في الاسواق العالمية وارتفاع الأسعار بشكل حاد.

كما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.

وبموجب قانون جونز لعام 1920 الذي يهدف إلى تشجيع بناء السفن الأميركية، يجب على السفن التي تنقل البضائع بين موانىء الولايات المتحدة أن تكون أميركية الصنع والملكية والتسجيل وترفع العلم الأميركي.

لكن في آذار/مارس ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب، منحت إدارة ترامب السفن الأجنبية إعفاءً مؤقتا للعمل بين الموانىء الأميركية لمدة 60 يوما.