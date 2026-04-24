سرايا السلام تجمّد عملها وتغلق مقارها في كربلاء

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت "سرايا السلام"، الجناح العسكري للتيار الصدري، إغلاق كافة مقارها وتجميد أنشطتها في محافظة كربلاء، وذلك على خلفية اشتباكات مسلحة اندلعت مع مجموعة منشقة تُعرف باسم "الأزهريون".

ووفقاً لمصادر إخبارية، فقد شهدت منطقة "الحر" وسط مدينة كربلاء ليلة أمس مواجهات عنيفة بين عناصر من السرايا والمجموعة المنشقة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وكشفت المصادر أن القتيل هو "محمد جميل العبودي"، الذي يشغل منصب مسؤول التنسيق الأمني في لواء كربلاء التابع لسرايا السلام.

وعقب الحادثة، فرّ مسلحو مجموعة "الأزهريون" إلى جهة مجهولة دون وقوع اعتقالات حتى الآن، كما لم تُكشف الدوافع المباشرة وراء هذه الاشتباكات.

من جانبه، أصدر المعاون الجهادي لسرايا السلام قراراً يقضي بغلق كافة المراكز والمقار في المحافظة "حفاظاً على المصلحة العامة وأمن واستقرار كربلاء المقدسة".

داعياً المؤسسات الأمنية إلى تطبيق القانون بصرامة واتخاذ إجراءات حازمة بحق المتورطين في هذا "العمل الشنيع" لضمان نيلهم الجزاء العادل.

وكان التيار الصدري قد استبعد مجموعة "الأزهريون" رسمياً من تشكيلات سرايا السلام في 13 سبتمبر 2024، وأبلغ السلطات الأمنية الاتحادية حينها بانقطاع صلتهم بالتيار والسرايا، محملاً إياهم مسؤولية أي أفعال تزعزع الأمن الوطني.