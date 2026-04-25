طهران تنفي التفاوض المباشر مع واشنطن وتؤكد: رسائلنا عبر الوسيط الباكستاني فقط

أربيل (كوردستان 24)- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجود أي خطط لعقد جلسات تفاوض مباشرة مع الوفد الأميركي.

مؤكداً أن هدف زيارة وزير الخارجية إلى إسلام آباد يقتصر على إيصال رسائل طهران عبر الجانب الباكستاني.

وأعلن بقائي، اليوم السبت 25 نيسان 2026، عبر منصة "إكس"، وصول الوفد الرسمي لبلاده إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأوضح أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، سيعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الباكستانيين للتباحث بشأن جهود الوساطة التي تقودها باكستان.

مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو "إنهاء الحرب المفروضة التي شنتها أمريكا وإعادة السلام إلى المنطقة".

وحول احتمالية الجلوس مع واشنطن على طاولة واحدة، قال بقائي: لا توجد أي خطط لعقد اجتماعات بين طهران والجانب الأمريكي.

مشيراً إلى أن كافة الملاحظات والرسائل الإيرانية ستُسلم للمسؤولين الباكستانيين ليقوموا بدورهم بنقلها إلى الطرف الآخر.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد صرحت يوم الجمعة 24 نيسان، بأن كلاً من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان إلى باكستان اليوم السبت للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بإيران.

وبشأن مشاركة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، الذي ترأس الوفد في الجولة السابقة، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه سيتوجه إلى إسلام آباد للانضمام للمفاوضات "فقط في حال أظهرت المباحثات مؤشرات إيجابية ومثمرة إلى حد كبير".