إقالة قائدٍ عسكري أوكراني بعد تركه جنوده يتضورون جوعاً على جبهات القتال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أوكرانيا إقالة قائد وحدة عسكرية بتهمة "إخفاء حقيقة الوضع" بعد موجة غضب عارمة اجتاحت البلاد إثر انتشار صور صادمة لجنود يعانون من الهزال الشديد وسوء التغذية الحاد، حيث ظهرت أضلاعهم وبرزت عظامهم بشكل يشبه الأسرى العائدين من المعتقلات.

وتعود تفاصيل الفضيحة إلى منشورات لزوجة أحد الجنود كشفت فيها أن الوحدة المتمركزة في جبهة خاركيف منذ أغسطس الماضي كانت تُترك لأكثر من أسبوعين دون طعام أو ماء، مما اضطر المقاتلين لشرب مياه الأمطار وإذابة الثلوج للبقاء على قيد الحياة.

وأقرت هيئة الأركان العامة بوقوع سلسلة من الأخطاء في تقدير الإمدادات أدت لخسارة مواقع عسكرية، وفق ما نقلته فرانس برس.

مؤكدة أن القائد المقال تستر على الكارثة الإنسانية في منطقتي كوبيانسك ونهر أوسكيل، حيث تعتمد الإمدادات هناك على القوارب والمسيرات تحت النيران الروسية الكثيفة.

وفور تعيينه، تعهد القائد الجديد تاراس ماكسيموف بسحب القوات المنهكة وإراحتها حالما تسمح الظروف الجوية والميدانية بذلك، بعد استغاثات مباشرة وجهها الجنود للقيادة الجديدة لإنقاذهم من الموت جوعاً.