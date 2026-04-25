رئيس الهلال الأحمر الإيراني: إنقاذ 7215 شخصاً من تحت الأنقاض خلال حرب رمضان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الایراني بيرحسين كوليوند، عن حصيلة عمليات الإغاثة والإنقاذ التي نفذتها الجمعية خلال فترة "حرب رمضان"، مشيراً إلى نجاح الفرق الميدانية في إخراج 7215 شخصاً على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

وأوضح كوليوند أن فرق "آنست" (البحث والإنقاذ بالكلاب المدربة) والفرق الفنية المزودة بأجهزة الاستشعار الحديثة، نفذت 1711 عملية ناجحة.

كما أكد أن العمليات شملت أيضاً انتشال جثامين وتفحصها بالكامل. وفي سياق متصل، كشف رئيس الجمعية عن حجم التفاعل الشعبي، حيث سجلت مراكز الاتصال التابعة للهلال الأحمر نحو 7 ملايين اتصال من المواطنين. وأشاد بسرعة استجابة فرق الإغاثة، مؤكداً أنها كانت تصل إلى مواقع الحوادث في زمن قياسي يقل عن 4 دقائق.



المصدر: وکالة فارس الاخباریة