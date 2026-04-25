ترامب يلغي زيارة كوشنر وويتكوف إلى باكستان: لن نسافر 18 ساعة من أجل "محادثات عديمة الجدوى"

أربيل (كوردستان 24)- ألغى الرئيس الاجتماعات المقررة بين مبعوثيه ونظرائهم الإيرانيين في إسلام آباد، باكستان، حيث كان من المفترض أن يسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز في مقابلة هاتفية، وفقًا لتصريحات بُثت على الهواء: "أبلغتُ فريقي قبل قليل، وكانوا يستعدون للمغادرة، وقلتُ لهم: 'لا، لن تقوموا برحلة طيران تستغرق 18 ساعة للذهاب إلى هناك'. لدينا كل الأوراق الرابحة. يمكنهم الاتصال بنا متى شاؤوا، لكن لن تقوموا برحلات طيران أخرى تستغرق 18 ساعة للجلوس والتحدث عن أمور لا طائل منها".

وكان من المقرر أن يترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، إلى جانب صهر ترامب، جاريد كوشنر.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة والأحادية الجانب في الوقت الذي غادر فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية مؤخراً، حيث كان يجري محادثات مع المسؤولين بشأن هذه المسألة.





المصدر: وکالات