ثروة إيلون ماسك تتجاوز التريليون دولار.. عصر مالي جديد يقوده غزو الفضاء

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دخل الملياردير الأميركي إيلون ماسك التاريخ مجدداً، بعد أن تجاوزت ثروته الشخصية عتبة التريليون دولار يوم أمس، تزامناً مع بدء تداول أسهم شركه "سبيس إكس" في "وول ستريت"، ضمن ما وُصف بأنه أكبر طرح عام أولي شهدته الأسواق المالية على الإطلاق.

وافتتح سهم "سبيس إكس" أولى جلساته في نيويورك عند سعر 150 دولاراً، مسجلاً زيادة قدرها 11 في المائة عن سعر الطرح الأولي. ورفع هذا القفز السعري تقييم شركة استكشاف الفضاء إلى نحو تريليوني دولار. وبحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، بلغت ثروة ماسك مستوى 1.05 تريليون دولار، وهو رقم كان يُنظر إليه سابقاً بوصفه أقرب إلى الخيال العلمي.

ويستمد ماسك هذه الثروة الضخمة من امتلاكه لأكثر من 80 في المائة من "سبيس إكس"، التي لا تكتفي بتصنيع الصواريخ والبنى التحتية لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بل تضم تحت مظلتها مشاريع استراتيجية أخرى، منها خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك"، وشركة الذكاء الاصطناعي "xAI".

ولتقريب صورة هذا الرقم الفلكي، أشارت تقارير "وكالة الصحافة الفرنسية" إلى أن التريليون دولار يعادل تقريباً الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدول مثل سويسرا أو بولندا، كما يمثل ثلاثة أضعاف القيمة الحالية لاحتياطيات الذهب لدى بنك فرنسا.

وفي كلمة له أمام موظفي الشركة في تكساس، أعرب ماسك عن طموحاته المستقبلية قائلاً: "تريد (سبيس إكس) أن تكون قادرة على أخذكم إلى القمر، وإلى المريخ، وفي نهاية المطاف إلى ما هو أبعد من ذلك". وأبدى ثقة مطلقة في فريقه قائلاً: "أنا واثق، في هذه المرحلة، من أننا بفضل الفريق الرائع الذي لدينا هنا، سنحقق تلك الأهداف".