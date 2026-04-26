ترامب يدعو طهران للحوار "عبر الهاتف" ويهدد بالانسحاب من "الناتو"

أربيل (كوردستان24) - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفتاحه على إجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين عبر الهاتف، مشيراً إلى أن هذا الخيار يغني عن تكبد عناء الرحلات الجوية الطويلة.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" الیوم الاحد 26 نیسان/ابریل، أوضح ترامب أنه اتخذ قراراً بتفضيل التواصل الهاتفي بدلاً من إرسال وفود في رحلات تستغرق 17 ساعة، قائلاً: "جميع الخيارات مطروحة أمامنا.. إذا أرادوا التحدث، فبإمكانهم القدوم إلينا أو الاتصال بنا"، دون أن يحدد موعداً زمنياً مرتقباً لهذه الخطوة.

يأتي هذا التصريح في وقت شهدت فيه جهود الوساطة تعثراً ملحوظاً، حيث غادر وزير الخارجية الإيراني باكستان يوم السبت، مما دفع ترامب لإصدار توجيهات لمبعوثيه بعدم السفر إلى إسلام آباد.

وعلى صعيد آخر، شنّ ترامب هجوماً حاداً على حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معرباً عن "خيبة أمل كبيرة" تجاه التحالف العسكري.

وألمح ترامب إلى إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، منتقداً تقاعس الدول الأعضاء عن تقديم المساعدة في ظل تهديدات إيران وإغلاقها الفعلي لمضيق هرمز، وأضاف: "لقد قدمنا لهم الحماية لسنوات وأنفقنا تريليونات الدولارات، وعندما احتجنا للمساعدة لم نجد أحداً، وهذا أمر لن ننساه".



