ترامب يشيد بـ "احترافية" الأمن بعد إطلاق نار في عشاء المراسلين.. والتحقيقات تكشف دوافع المهاجم

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلامته والسيدة الأولى ميلانيا ترامب عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض (WHCD)، مشيداً بالاستجابة السريعة والحاسمة لجهاز "الخدمة السرية" وقوات إنفاذ القانون التي نجحت في تحييد المهاجم فوراً.

دوافع سياسية وراء الهجوم

وفي تطور لافت لمسار التحقيقات، كشف مسؤول مطلع أن المحققين حصلوا على كتابات ومذكرات خاصة بالمهاجم. وتُشير المعطيات الأولية لهذه الكتابات إلى تبني المشتبه به أيديولوجية سياسية "معادية لإدارة ترامب"، مما يضع الحادثة في سياق الاستهداف السياسي.

إشادة أمنية وضغوط سياسية

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "فوكس نيوز"، وصف الرئيس ترامب أداء الأجهزة الأمنية بـ "المذهل"، قائلاً: "لقد أوقفه رجال الخدمة السرية تماماً.. هؤلاء أشخاص أقوياء ورائعون، وقد أظهروا شجاعة وموهبة استثنائية ليلة أمس".

واستغل ترامب الحادثة لتوجيه رسالة سياسية حادة إلى الديمقراطيين في الكونغرس، مطالباً بإنهاء الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي (DHS) المستمر منذ منتصف فبراير الماضي. وأشار ترامب إلى أن العناصر الأمنية الذين أحبطوا الهجوم هم من بين الموظفين الذين لا يتقاضون أجورهم حالياً بسبب تعنت الديمقراطيين، وفق تعبيره، مضيفاً: "أعتقد أنهم (الديمقراطيين) قد يلينون مواقفهم الآن بعد أن شاهدوا هذه الكفاءة والبطولة في حمايتهم وحماية الجميع".

"أمسية حزينة" ولحظة وحدة

وعلى الرغم من خطورة الحادث، وصف ترامب الأجواء التي تلت الواقعة بأنها شهدت "حالة من الوحدة" غير المتوقعة بين الحزبين. وأوضح الرئيس أنه شعر بدعم ومودة من أعضاء ديمقراطيين أثناء مغادرتهم فندق "واشنطن هيلتون".

وقال ترامب: "لقد كانت أمسية حزينة من جوانب عديدة، لكنها كانت أيضاً أمسية التقى فيها الكثير من الناس على قلب واحد.. كان من الجيد رؤية ذلك الانسجام رغم كل شيء".



المصدر: وکالات