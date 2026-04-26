إلغاء اجتماع الإطار التنسيقي في بغداد بسبب خلافات بين السوداني والمالكي

أربيل (كوردستان24)- أُلغِيَ الاجتماعُ الطارئُ الذي كان مقرراً عقدُه للإطار التنسيقي في بغداد اليوم الأحد 26 نيسان/أبريل 2026.

وأوضح مراسل "كوردستان 24" شيفان جباري، أن قرار إلغاء الاجتماع جاء نتيجة تعثر التوصل إلى اتفاق واستمرار الخلافات بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ووفقاً للمعلومات الواردة، كان من المؤمل أن يناقش قادة الإطار في اجتماع اليوم خيارات جديدة للوصول إلى "مرشح تسوية" يحظى بقبول أغلبية الأطراف، خاصة بعد فشل السوداني والمالكي في وقت سابق في التوصل إلى نقطة تفاهم مشتركة.

وشهدت الفترة الماضية طرح عدة أسماء كمرشحين توافقيين، من بينهم "باسم بدري" الذي حظي بدعم المالكي، إلا أن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح أيضاً.

وبحسب النظام الداخلي للإطار التنسيقي، فإن اختيار أي مرشح رسمي يتطلب الحصول على أصوات ثلثي الأعضاء، ما يعادل 8 أصوات من أصل 12 صوتاً، وهو النصاب الذي لم يتمكن لا المالكي ولا السوداني من تحقيقه حتى الآن.

يُذكر أن الإطار التنسيقي يعد أكبر تحالف للقوى الشيعية في البرلمان العراقي، وقد تشكل عقب انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية عام 2022. ويضم التحالف عدة قوى سياسية مختلفة، وغالباً ما يواجه صراعات داخلية حادة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتسمية المناصب العليا.