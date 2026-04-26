مسرور بارزاني يعرب عن قلقه إزاء إطلاق النار في واشنطن: لا مكان للعنف في الحياة العامة

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان24) - أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 26 نیسان/ابریل 2026، عن قلقه العميق إزاء حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة له على منصة "إكس": "أشعر بقلق عميق إزاء حادثة إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بواشنطن".

وأبدى رئيس حكومة الإقليم ارتياحه لسلامة الحاضرين، قائلاً: "أشعر بالارتياح لأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ونائب الرئيس وأعضاء الحكومة والصحفيين والضيوف لم يصابوا بأذى".

واختتم مسرور بارزاني تدوينته بالتأكيد على رفضه لكافة أشكال العنف، مشدداً بالقول: "العنف لا مكان له في الحياة العامة". جاء ذلك عقب أنباء عن وقوع إطلاق نار في المحيط الذي كان يقام فيه الحفل السنوي المخصص لمراسلي البيت الأبيض، والذي يحضره عادة كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وشخصيات إعلامية ودبلوماسية بارزة.