ترامب: خطوط أنابيب النفط في إيران مهددة بالانفجار خلال 3 أيام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن أمام إيران حوالي 3 أيام قبل أن تتعرض خطوط أنابيب النفط لديها لخطر الانفجار بسبب انسدادها، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص في مساحة التخزين للنفط الذي تنتجه.

وتوقفت الشحنات من الموانئ الإيرانية خلال الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. وهذا يعني أن إيران مضطرة لتخزين نفطها، لكن قدرة التخزين لدى البلاد محدودة، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضح ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أنه "بمجرد انفجار خطوط الأنابيب، لا يمكن إعادة بنائها كما كانت من قبل. إنهم تحت ضغط كبير"، وفق تعبيره.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بكين تساعد إيران، قال ترامب إنه يعتقد أن مساعدة الصين كانت محدودة.

وأضاف: "أعتقد أن الصين كان بإمكانها أن تكون أسوأ بكثير مما كانت عليه، لستُ محبطاً للغاية" بحسب قوله.

وكان ترامب قال في مقابلة في برنامج "ذا صنداي بريفينج" على قناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد إن إيران يمكنها التواصل مع الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التفاوض على إنهاء الحرب بين البلدين.

وأضاف أن بعض الأشخاص الذين تعاملت معهم الولايات المتحدة في إيران عقلانيون للغاية والبعض الآخر ليس كذلك، معربا عن أمله في أن تتحلى القيادة الإيرانية بـ"الذكاء"، وفق تعبيره.



المصدر: وکالات