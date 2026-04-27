نائب عراقي لـ كوردستان 24: ترشيح علي الزيدي رسمياً لمنصب رئاسة الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- كشف النائب في البرلمان العراقي، حسين العنكوشي، عن حسم هوية مرشح رئاسة الوزراء المقبل، مؤكداً اختيار علي الزيدي لهذا المنصب بعد نيله ثقة الأغلبية داخل القوى السياسية المعنية.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أوضح العنكوشي أن الزيدي حصد 12 صوتاً من أصوات قادة الكتل في الاجتماع الأخير، ليصبح بذلك المرشح الرسمي والنهائي لتشكيل الحكومة الجديدة.

بالتزامن مع ذلك، كشف مصدر مطلع عن عقد اجتماع هام حالياً في منزل فالح الفياض للتوصل إلى الاتفاق النهائي.

ويشارك في الاجتماع كل من نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، ومحمد شياع السوداني، لمناقشة التفاصيل الأخيرة المتعلقة بترشيح الزيدي وآليات دعمه داخل قبة البرلمان.

من هو علي الزيدي؟

الاسم الكامل: علي شاكر محمود الزيدي، من مواليد بغداد عام 1978.

المؤهل العلمي: حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام - تخصص القانون الدستوري.

الخلفية السياسية: يُعرف كشخصية مستقلة وتكنوقراط؛ فرغم أنه ليس عضواً في أي من أحزاب الإطار التنسيقي، إلا أنه يحظى بثقة معظم قادة التحالف كمرشح حيادي.

الخلفية الاقتصادية: هو مالك قناة "دجلة" الفضائية، وسلسلة أسواق "هايبر ماركت"، بالإضافة إلى "مصرف الجنوب الإسلامي".