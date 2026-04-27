هيئة حقوق الإنسان بإقليم كوردستان: أسايش السليمانية تمنعنا من زيارة لاهور شيخ جنكي وشقيقه

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن قيام مؤسسة "الآسايش" في السليمانية بمنع لجانها الرسمية من زيارة المعتقلين لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد، لمتابعة أوضاعهما القانونية والإنسانية.

وفي تصريحٍ لـكوردستان 24، أكد سليمان محسن سندي، المدير العام لدائرة العلاقات والإعلام في الهيئة، أن لجنة تابعة للهيئة حاولت أكثر من مرة زيارة سجون "آسايش السليمانية"، إلا أنها واجهت منعاً متكرراً من الدخول.

وأوضح سندي قائلاً: "كان من المقرر زيارة لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد الأسبوع الماضي، لكن الزيارة رُفضت وأُجلت إلى اليوم، ولسوء الحظ تكرر المنع اليوم أيضاً، مما حال دون إتمام اللجنة لمهامها".

وكان دانا تقي الدين، عضو فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، قد قال لـ كوردستان 24 أمس الأحد، إن "قاضي محكمة جنايات السليمانية الثانية سيبدأ بتدقيق ملف القضية. وفي حال وجود نواقص إجرائية بسيطة، فستتولى المحكمة تصحيحها، أما إذا كانت النواقص جوهرية وأساسية، فسيتم إعادة الملف إلى محكمة تحقيق الآسايش في السليمانية لاستكمال المتطلبات القانونية".

وبحسب معلومات حصلت عليها كوردستان 24، فإن هناك تنسيقاً ومخاطبات جارية بين محكمة تمييز إقليم كوردستان ومحاكم الجنايات؛ فإذا ثبت خلو الملف من أي ثغرات قانونية، فستتجه الإجراءات نحو إحالة القضية إلى محكمة التمييز لإصدار القرار النهائي والحاسم بشأنها.