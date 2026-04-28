طقس العراق: تقلبات مطرية وارتفاع في معدلات درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً تساقط زخات مطر في مناطق متفرقة وتصاعداً تدريجياً في درجات الحرارة بمختلف المحافظات.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الأربعاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تشهد المنطقة الشمالية طقساً غائماً مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة، لا سيما في أقسامها الشمالية. وأشار البيان إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى، وانخفاضها قليلاً في الجنوب، فيما تبقى مقاربة في الشمال.

سجلت محافظات الجنوب أعلى المعدلات، حيث تصدرت البصرة وذي قار بـ 33 درجة مئوية، تلتها المثنى بـ 32 درجة، والنجف والديوانية وميسان وبابل بـ 31 درجة. وفي العاصمة بغداد وكربلاء بلغت الحرارة 29 درجة، بينما سجلت السليمانية أدنى معدل بـ 20 درجة مئوية.

وأوضح البيان أن طقس يوم الخميس سيشهد استمرار الغيوم الجزئية مع فرص لأمطار متفرقة في أقصى الشمال، مع ميل درجات الحرارة للارتفاع في الوسط والشمال.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً في البداية، يتحول بعد الظهر في الأقسام الغربية من البلاد إلى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة، يصاحبها ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بعموم البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تستقر الأجواء يوم السبت المقبل، ليكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في كافة المناطق، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.