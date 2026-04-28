مصدر لـ "كوردستان 24": بغداد سترسل رواتب شهر نيسان لموظفي الإقليم الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان24)- أعلن مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026، أن الحكومة الاتحادية في بغداد ستقوم بإرسال التمويلات الخاصة برواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر نيسان/أبريل خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً عدم وجود عوائق قانونية تمنع عملية الصرف.

تفاهمات حول الإيرادات غير النفطية

وصرح مصدر رفيع لقناة "كوردستان 24" بأن المفاوضات الجارية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن ملف الإيرادات غير النفطية قطعت شوطاً كبيراً، حيث تم التوصل إلى تفاهم يقضي بقيام إقليم كوردستان بتحويل مبلغ يتراوح ما بين 80 إلى 90 مليار دينار كإيرادات غير نفطية إلى خزينة بغداد.

تداعيات الحرب وتأثيرها على الإيرادات

وأوضح المصدر أن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد ألقى بظلاله على حجم الإيرادات العامة التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً ولم تعد حتى الآن إلى مستوياتها الطبيعية السابقة للحرب. وبناءً على ذلك، سيتم تحويل النسبة المذكورة (80-90 ملياراً) بدلاً من المبلغ المعتاد البالغ 120 مليار دينار.

الجدول الزمني للصرف

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع تحويل جزء من هذه الإيرادات غير النفطية إلى بغداد اليوم أو غداً، مرجحاً أن يصدر القرار الرسمي بصرف الرواتب يوم الخميس المقبل، على أن يتم تسليم التمويلات فعلياً والبدء بالتوزيع خلال الأسبوع القادم. واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن "ملف رواتب شهر نيسان يسير بشكل طبيعي ولا توجد أي مشاكل تعيق إرساله".