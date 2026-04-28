بتهمة ترهيب الموظفين للسيطرة على مزايدة.. القضاء يصدر مذكرة قبض بحق "أبو درع"

أربيل (كوردستان24)- أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، مذكرة قبض وتفتيش رسمية بحق المدعو إسماعيل حافظ عبد علي اللامي، المعروف والمُلقب بـ "أبو درع"، على خلفية اتهامه باقتحام دائرة حكومية في العاصمة بغداد وتهديد موظفيها.

وبحسب وثيقة صادرة عن محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، تحمل توقيع القاضي نبيل كريم حسون، واطلعت عليها "كوردستان 24"، فقد صدر أمر القبض بناءً على شكوى رسمية مقدمة من الممثل القانوني لأمانة بغداد.

وأوضحت الوثيقة القضائية أن التهمة الموجهة لـ "أبو درع" تتمثل في "اقتحام مبنى أمانة بغداد / دائرة العقارات، وتهديد المواطنين وموظفي الدائرة وكوادر الحراسات الأمنية".

وأشارت تفاصيل موجز الجريمة إلى أن هدف الاقتحام والتهديد كان "إجبار الموظفين والجهات المعنية على إرساء إحدى المزايدات لصالحه ولصالح أفراد مجموعته".

وصدرت المذكرة القضائية وفقاً لأحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمتعلقة بجرائم "التهديد".

وخولت المحكمة أعضاء الضبط القضائي وكافة أفراد الشرطة بتنفيذ أمر القبض بحق المتهم (من مواليد 1957، ويسكن مدينة الصدر شرقي بغداد)، و"إحضاره مخفوراً في الحال" إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد الرصافة/ لجنة تحقيق الرصافة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة العراقية والموظفين الحكوميين جراء تدخلات بعض المجاميع والشخصيات المتنفذة لمحاولة السيطرة على المقدرات العامة بقوة الترهيب.

یژكر ان أبو درع هو الاسم الحركي لـ إسماعيل حافظ اللامي، وهو قيادي ومسلح عراقي شيعي بارز، اكتسب شهرة واسعة خلال فترة الحرب الأهلية الطائفية في العراق (2005-2007).