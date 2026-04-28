السوداني يستقبل الزيدي ويؤكد دعمه لتشكيل حكومة كفاءات تمثل جميع العراقيين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026، رئيس مجلس الوزراء المكلف، علي فالح كاظم الزيدي، لبحث مسار تشكيل الحكومة القادمة وسبل تعزيز الاستقرار في البلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لمجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة. وأكد الجانبان على الأهمية القصوى لتعزيز وحدة الصف الوطني بين مختلف القوى السياسية، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية العالية، لضمان المضي في تشكيل حكومة وطنية شاملة تتسم بالكفاءة والقدرة على إدارة الأزمات وتجاوز التحديات الراهنة.

وأعرب السوداني عن حرصه الكامل على تقديم الدعم اللازم لـ الزيدي لضمان نجاح مهمته في تأليف الكابينة الوزارية الجديدة، مشدداً على أهمية ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية التي يكفلها النظام السياسي في العراق.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الحالية التي يمر بها العراق تتطلب تضافر وتضاعف الجهود من جميع الأطراف، بهدف تحقيق المصلحة العامة، وتلبية تطلعات المواطنين، وإرساء دعائم الاستقرار الدائم في عموم محافظات البلاد.