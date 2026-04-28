بعد انقطاع دام 26 عاماً.. نقابة مهندسي كوردستان تعقد مؤتمرها الثاني لتوحيد الصفوف وتجديد القيادة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت نقابة مهندسي كوردستان عن استكمال كافة التحضيرات لعقد مؤتمرها الثاني، بعد مرور أكثر من 26 عاماً على انعقاد المؤتمر الأول في عام 2000. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بعد مساعٍ طويلة لتوحيد "نقابة المهندسين" و"اتحاد المهندسين" تحت مظلة واحدة تجمع كافة مهندسي الإقليم.

أرقام ومشاركات واسعة

وصرح نائب نقيب مهندسي كوردستان، صلاح الدين فخر الدين زندي، لموقع "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026، قائلاً: "يحق لأكثر من 11 ألف مهندس ممن جددوا هوياتهم النقابية التصويت في هذه الانتخابات. وتتصدر أربيل القائمة بنسبة تقارب 80% من المسجلين، حيث سيصوت فيها أكثر من 8 آلاف مهندس في الثلاثين من الشهر الجاري". وكشف زندي عن وجود منافسة قوية بين أكثر من 200 مرشح على مختلف المستويات القيادية.

تمثيل مهني تخصصي

وأوضح نائب النقيب أن مؤتمر هذا العام يمتاز بآلية اختيار الممثلين بناءً على التخصصات الهندسية (المدنية، المعمارية، الكهرباء، الميكانيك، النفط والكيمياء، والحاسبات)، مما يمنح الجيل الجديد من المهندسين فرصة عادلة للتمثيل في مراكز القرار وضمان حقوقهم المهنية.

أهداف ورؤية مستقبلية

تهدف النقابة من خلال مؤتمرها الثاني إلى تحديث هيكليتها بما يتوافق مع المعايير العالمية، مع التركيز على أولويات جوهرية تشمل:

توفير فرص العمل: عبر تفعيل دور النقابة في القطاعين العام والخاص.

التطوير المهني: رفع المستوى العلمي للمهندسين لمواكبة التطورات العالمية.

الدفاع عن الحقوق: التمثيل الحقيقي للمهندسين باعتبارهم نخبة فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

الجدول الزمني للانتخابات

بدأت العملية الانتخابية في دهوك وزاخو، ومن المقرر أن تُجرى في أربيل وقضاء سوران في 30 نيسان الجاري. وفي المرحلة الختامية، سيقوم المؤتمر بانتخاب "النقيب" و8 أعضاء للمجلس الأعلى ولجنة الانضباط، لتشكيل فريق قيادي جديد يقود القطاع الهندسي في كوردستان للسنوات الأربع القادمة.