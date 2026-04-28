ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال تخرج من الخليج لأول مرة منذ إغلاق هرمز

أربيل (كوردستان24)- عبرت ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المُسال مضيق هرمز، بحسب ما أظهرت بيانات شركة "كيبلر"، في أول مرور من نوعه منذ إغلاق الممرّ المائي الاستراتيجي في مطلع آذار/مارس على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات "كيبلر" التي حلّلتها وكالة فرانس برس، غادرت ناقلة الغاز الطبيعي المُسال "مبارز" التابعة لشركة أدنوك الوطنية الإماراتية، مياه الخليج في نيسان/أبريل وعلى متنها 132,890 مترا مكعّبا من الغاز الطبيعي المُسال، بعدما جرى تحميلها في جزيرة داس في الإمارات في الثاني من آذار/مارس.

وقطعت جهازها للإرسال والاستقبال في نهاية الشهر لمدة شهر كامل قبل أن تعاود الإرسال الإثنين قبالة سواحل الهند.

وكتب شارل كوستيروس المحلل لدى كيبلر في مذكرة "من المحتمل أن تكون نجحت في عبور المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع في 18 و19 نيسان/أبريل، حين حاولت عدة سفن العبور، ومن بينها سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال"، غير أنه لم يتم التثبت من التاريخ إلى الآن.

وقبل هذه السفينة، كانت ناقلة واحدة للغاز الطبيعي المسال هي "صحار إل إن جي" تمكنت من عبور المضيق منذ الأول من آذار/مارس، لكنها كانت تبحر فارغة أو بحمولة ضئيلة جدا.

وتعتبر سوق الغاز الطبيعي المسال أكبر متضرر من تبعات إغلاق مضيق هرمز.

أما على صعيد إمدادات النفط التي تعدّ سوقا أخرى أساسيّة للاقتصاد العالمي، فقد خرجت أكثر من سبعين ناقلة محملة بالنفط الخام من الخليج منذ الأول من آذار/مارس، ومعظمها قادم من إيران.

وبصورة عامة، تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بنسبة 95% تقريبا في ظل الإغلاق المزدوج الإيراني والأميركي للمضيق بعد اندلاع الحرب مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

AFP