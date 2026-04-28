قرية "كندة كول" في أربيل.. طبيعة خلابة تحتضن "اللقالق" وتصبح موطناً لها

أربيل (كوردستان 24) - على ضفاف نهر الزاب الكبير ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، تبرز قرية "كندة كول" كواحدة من أجمل القرى في إقليم كوردستان. ولم تقتصر شهرة القرية على سحر طبيعتها فحسب، بل عُرفت بلقب "موطن اللقالق" نظراً لاحتضانها أعداداً كبيرة من هذه الطيور المهاجرة.

وبفضل موقعها الجغرافي وبيئتها المائية والزراعية الملائمة، تتوافد أعداد كبيرة من طيور اللقلق (التي تُعرف محلياً باسم "حاجي لقلق") سنوياً إلى القرية للاستقرار وبناء أعشاشها، مما يضفي على المكان لوحة طبيعية وبيئية ساحرة.

ويُعد طائر اللقلق من الطيور المهاجرة الكبيرة البارزة، ويتميز بساقين ومنقار طويل، فضلاً عن مظهره وسلوكه اللافت. وغالباً ما ينشط هذا الطائر في اصطياد فرائسه بالقرب من المسطحات المائية، حيث يعتمد في غذائه الأساسي على الثعابين والضفادع والكائنات الصغيرة.

من الناحية البيئية، يفضّل اللقلق بناء أعشاشه في الأماكن المرتفعة داخل المدن والقرى لضمان أمان فراخه. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، ينتشر هذا الطائر في معظم أنحاء العالم، باستثناء المناطق القطبية، ومعظم أجزاء أمريكا الشمالية، ومساحات واسعة من أستراليا.

ويُعتبر نوع "اللقلق الأبيض" من أكثر الأنواع انتشاراً وشيوعاً في إقليم كوردستان، حيث يشكل جزءاً لا يتجزأ من التنوع البيولوجي وجمال الطبيعة المحلية، لا سيما في القرى القريبة من المصادر المائية مثل نهر الزاب الكبير.

أعداد : محمد دركلیی – خاص بكوردستان24