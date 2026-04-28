للتهرب من الدوام.. تلميذة لبنانية تبلغ إسرائيل بوجود أسلحة أسفل مدرستها والإدارة تتوعد بـ"المخابرات"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في واقعة غير مسبوقة كادت أن تتسبب بكارثة أمنية وإنسانية، أثارت قصة في إحدى المدارس اللبنانية صدمة وجدلاً واسعين، بعدما أقدمت تلميذة على التواصل مع جهات إسرائيلية بهدف تعطيل الدوام المدرسي.

وبحسب المعلومات المتداولة، قامت تلميذة في "مدرسة الشويفات ناشونال كولدج" (Choueifat National College)، وعلى سبيل المزاح وللتهرب من يومها الدراسي، بالتواصل مع جهات في إسرائيل، مدعية وجود مستودع أسلحة تحت مبنى المدرسة، وهو ادعاء يحمل خطورة بالغة في ظل الظروف الأمنية الحساسة التي يمر بها لبنان وحساسية الاستهدافات الإسرائيلية.

بيان شديد اللهجة وتدخل للمخابرات

وعلى إثر هذه الحادثة الخطيرة، أصدرت إدارة "الشويفات ناشونال كولدج" تعميماً رسمياً وعاجلاً لأهالي الطلاب، اطلعت عليه "كوردستان 24"، حذرت فيه من التداعيات الكارثية لمثل هذه التصرفات.

وأكدت الإدارة في بيانها أنها، حفاظاً على هيبة المؤسسة وصوناً للنظام العام، ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي طالب يثبت تورطه في الإساءة إلى المدرسة أو تعريضها للخطر، سواء في الواقع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.