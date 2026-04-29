مشروع "روناكي" يوفر 3.2 مليار دينار للمواطنين خلال شهر واحد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، عن استرداد المواطنين لمبالغ مالية ضخمة بفضل نظام الخصومات المرتبط بالدفع الإلكتروني، مؤكدة نجاح "مشروع روناكي" في تقديم خدمة مستقرة وتخفيف الأعباء المالية عن العوائل.

تفاصيل الخصومات والدفع الإلكتروني

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن تطبيق خصم الـ 20% على فواتير الكهرباء عبر منصة الدفع الإلكتروني (E-Psuola)، أسفر عن إعادة مبلغ 3.2 مليار دينار عراقي للمواطنين خلال شهر آذار الماضي. وأشارت إلى أن هذا المبلغ يمثل نسبة الخصم المستحقة عن فواتير شهر شباط للمشتركين في المنازل الذين سددوا أجورهم إلكترونياً.

كما لفتت الوزارة إلى أن المشتركين الذين تزيد قيمة الخصم المستحق لهم عن قيمة فاتورة شهر آذار، سيتم ترحيل المبلغ المتبقي وتنزيله من الديون السابقة المترتبة عليهم ما قبل انطلاق مشروع "روناكي".

تغطية واسعة وأسعار مخفضة

وأكدت البيانات الرسمية أن المشروع نجح حتى الآن في توفير الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة لأكثر من 5.5 مليون مواطن، أي ما يعادل أكثر من 85% من سكان إقليم كوردستان. وأشارت الوزارة إلى أن 80% من المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود، يدفعون حالياً مبالغ أقل مقارنة بما كانوا يدفعونه سابقاً مقابل الجمع بين أجور المولدات الأهلية والكهرباء الوطنية.

رؤية "روناكي" المستقبلية

يُذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد أطلق "مشروع روناكي" (مشروع النور) في تشرين الثاني 2024، بهدف إيصال التيار الكهربائي المستمر (24 ساعة) لجميع المنازل والمرافق التجارية والمنشآت بحلول نهاية عام 2026. ومع وصول نسبة التغطية حالياً إلى 85%، تواصل الحكومة جهودها لاستكمال الشبكة في عموم الإقليم ضمن الجدول الزمني المحدد، لضمان استقرار الطاقة وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الخدمات.