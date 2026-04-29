بمشاركة كوردية وآشورية.. أربيل تحيي يوم الرقص العالمي بثلاث لوحات فنية فلكلورية

أربيل (كوردستان24)- أقامت فرقة الفنون الشعبية في أربيل، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، احتفالية فنية مميزة على قاعة الثقافة في أربيل، تضمنت عرض ثلاث لوحات فنية استعراضية بمناسبة يوم الرقص العالمي، وذلك تحت إشراف الفنان هيمداد لشكري وبحضور جمع من المثقفين والفنانين.

الاحتفاء باليوم العالمي

وصرح هيمداد لشكري، مسؤول فرقة الفنون الشعبية في أربيل، لقناة "كوردستان 24"، قائلاً: "تحيي منظمة اليونسكو ومعها أكثر من 150 دولة حول العالم يوم الرقص العالمي منذ عام 1982. ونحن في فرقة الفنون الشعبية بأربيل نحرص سنوياً على إحياء هذه المناسبة للتأكيد على غنى تراثنا الفني".

لوحات فنية متنوعة

وأوضح لشكري أن الفرقة شاركت هذا العام بثلاث لوحات فنية رئيسية:

لوحة "بهار" (الربيع): من تدريبه الخاص، وموسيقى بدر الدين بابكر، وتصميم أزياء فرياد حسن.

لوحة "كوفند" (الدبكة): من تدريبه أيضاً، وموسيقى بدر الدين بابكر، وتصميم أزياء فرياد حسن، وبصوت الفنان عباس عاشق.

لوحة "لادى" (القرية): من أداء دلشاد بربيار، وموسيقى بدر الدين بابكر، وتضمنت أغاني للفنان كريم كولاني والفنان الراحل جلال سعيد.

تعدد ثقافي وتكريم

وشهدت الاحتفالية مشاركة واسعة عكست التنوع الثقافي في المنطقة؛ حيث شاركت فرق آشورية إلى جانب فرقة "كومة عفرين" القادمة من غرب كوردستان (روژآفا)، مما أضفى طابعاً تفاعلياً وتعدداً فنياً على الأمسية.

وفي ختام الفعالية، قامت المديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل بتوزيع جوائز تقديرية على عدد من الشخصيات الفنية التي كان لها دور بارز في هذا المجال، ومن بينهم: آزاد سعيد، سيلفانا وليام، ونظام شكور، تقديراً لعطائهم الفني وجهودهم في الحفاظ على الفنون الشعبية.