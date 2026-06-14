في حادثة جوية مروعة.. مقتل المغني أوليفر تري ونخبة من المشاهیر في ريو دي جانيرو

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن المغني وكاتب الأغاني الأمريكي أوليفر تري، الذي كان في جولة عالمية في البرازيل، كان على متن إحدى المروحيتين اللتين تحطمتا اليوم الأحد 14 حزیران/یونیو 2026، في ريو دي جانيرو، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

ورد اسم المغني وشخصية الإنترنت الشهيرة ضمن قائمة ركاب المروحيتين التي نشرها المصدر، والتي تضم ستة أشخاص، مشيرًا إلى أنه لم يتم التعرف على هوية الضحايا رسميًا بعد نظرًا لتعرضهم لحروق بالغة جراء الحادث.

وكان من بين الركاب إلى جانب المغني منتج موسيقي برازيلي، ومخرج فيديو أرجنتيني، ويوتيوبر أرجنتيني يُدعى غاسبار بريم، والمعروف على الإنترنت باسم "غاسبي".

اصطدمت مروحيتان في الجو صباح الیوم في ضاحية ريكريو دوس بانديرانتس غرب البرازيل، قبل أن تسقطا في موقف سيارات تابع لمعرض سيارات كهربائية، ما أدى إلى اشتعال النيران في حوالي 20 سيارة، وفقًا لرجال الإطفاء.

كانت إحدى المروحيتين تقل خمسة أشخاص، بينما كانت الأخرى تقل الطيار فقط. ولم ينجُ أحد.

أوليفر تري، البالغ من العمر 32 عامًا، بشعره المميز وشخصيته الجذابة على الإنترنت، اشتهر بأغانٍ مثل "Life Goes On" و"Miss You" و"Alien Boy".

يحظى بأكثر من 11 مليون مستمع شهريًا على سبوتيفاي، حيث تجاوزت مرات الاستماع لأشهر أغانيه 700 مليون مرة.



المصدر: وکالات