سنتكوم: منع 48 سفينة من دخول موانئ إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، عن منع وإعادة توجيه 48 سفينة حاولت دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية خلال العشرين يوماً الماضية، وذلك في إطار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على طهران منذ 12 أبريل/ نيسان الماضي.

وأكدت "سنتكوم" عبر منصة "إكس" أن هذه الإجراءات تأتي لضمان الالتزام الكامل بالقيود المفروضة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز، والتي أقرتها واشنطن عقب تعثر محادثات السلام في باكستان.

من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على استمرار التصعيد، مؤكداً أن بلاده لن تنهي المواجهة بشكل مبكر، قائلاً: "الوقت في صالحنا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب يخطط لتمديد الحصار لعدة أشهر إضافية، بهدف "خنق" الصادرات الإيرانية وإجبار طهران على التوقيع على اتفاق جديد وشامل.

ميدانياً، تفقد الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية في القيادة المركزية، الوحدات المنتشرة على متن سفينة الهجوم البرمائي "يو إس إس تريبولي" في بحر العرب.

وشملت الجولة مراكز العمليات والمعلومات القتالية، في خطوة تعكس الجاهزية الأمريكية العالية لمراقبة حركة الملاحة وتأفيذ إجراءات الحصار.

يأتي هذا التصعيد في ظل حالة من الغموض تكتنف الجهود الدبلوماسية الرامية لعقد جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.