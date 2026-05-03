طقس العراق: أمطار وغبار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأحد، عن توقعات الحالة الجوية للأيام المقبلة، مؤكدة تعرض البلاد لموجة من التقلبات تشمل تساقطاً للأمطار وانخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة.

وأوضح بيان للهيئة أن طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع هطول زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في المناطق الشمالية، مع فرص لزخات خفيفة متقطعة في المنطقة الجنوبية.

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما يتسبب بتصاعد الغبار بدءاً من الأقسام الغربية، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بعموم محافظات البلاد.

وبحسب البيانات الرسمية، ستتفاوت درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين بين المحافظات، حيث تسجل دهوك أدنى درجة بـ 22 مئوية، فيما تصل في العاصمة بغداد إلى 32 مئوية، وتبلغ ذروتها في البصرة بـ 41 مئوية.

ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الحرارة يوم الثلاثاء مع طقس صحو تخلله بعض الغيوم ونشاط محلي للغبار.

على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع الطفيف يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى مع بقاء فرص الأمطار قائمة في المناطق الشمالية، قبل أن تستقر الأجواء نسبياً يوم الخميس مع تحول الطقس إلى غائم جزئي خلال ساعات الليل في عموم البلاد.