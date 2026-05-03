مسرحية كوردية تحصد أربع جوائز كبرى في مهرجان بغداد للمسرح

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حصدت المسرحية الكوردية "الرجل الذي صار كلباً" (ئەو پیاوەی بوو بە سەگ)، للمخرج برهم أحمد، أربع جوائز بارزة ضمن فعاليات المهرجان السنوي لكلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم السبت 3 أيار 2026، قال مخرج العمل برهم أحمد: "المسرحية من تأليف الكاتب أوزفالدو دراغون، ومن إعدادي وإخراجي. لقد تمكنا في هذا المهرجان من انتزاع أربع جوائز هي: جائزة أفضل إخراج، جائزة أفضل ممثل (دور أول)، وجائزة أفضل ممثل وممثلة (دور ثانٍ)، وهذا يعد مؤشراً واضحاً على المستوى العالي للأداء الفني والإداري للعمل".

وحول قصة المسرحية، أوضح أحمد: "تروي المسرحية قصة رجل فقير يعاني من التهميش في المجتمع، ويكافح باستمرار لتأمين لقمة عيشه، لكنه يصطدم دوماً بالظلم والإهانة والاضطهاد. ومع مرور الوقت، تترك ضغوط الحياة أثراً عميقاً في نفسه، لدرجة أنه يبدأ برؤية نفسه كلباً، ويتعامل معه المجتمع على هذا الأساس".

وأضاف المخرج من الناحية الفنية: "حاولت في هذا العرض تجسيد هذا التحول النفسي بشكل رمزي وفني، موجهًا نقداً لاذعاً للمجتمع القمعي الذي يسحق إنسانية الفرد وكرامته. المسرحية تسلط الضوء بوضوح على قضايا الفقر، البطالة، واسترخاص القيمة الإنسانية".

وأكد برهم أحمد أن "الرجل الذي صار كلباً" لم تكن مجرد عمل فني فحسب، بل كانت "صرخة اجتماعية للتفكر في معاني الإنسانية والعدالة والكرامة داخل المجتمع"، معرباً عن شكره لطاقم العمل ومتمنياً المشاركة في المزيد من المهرجانات الدولية وحصد المزيد من الجوائز.

يُذكر أن مسرحية "الرجل الذي صار كلباً" قد شاركت في الدورة الـ 38 لمهرجان كلية الفنون الجميلة في بغداد، وتنافست مع ستة عروض مسرحية أخرى، لتتمكن في النهاية من اقتناص أربع جوائز مهمة.