انخفاض حاد في درجات الحرارة.. كتلة هوائية باردة تضرب إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن تأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة تبدأ ملامحها من وقت متأخر من ليلة اليوم، مما يتسبب بتغييرات حادة في الحالة الجوية تشمل انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة وهطول أمطار وثلوج في المرتفعات الجبلية.

وبينت المديرية أن طقس اليوم الأحد سيشهد ارتفاعاً مؤقتاً في درجات الحرارة بمقدار 2 إلى 4 درجات مئوية مع سماء غائمة جزئياً، حيث تسجل المناطق أعلى معدلاتها في كرميان بـ 30 درجة وأربيل بـ 29 درجة، مع فرص لزخات مطر قصيرة الأمد في دهوك وزاخو.

إلا أن المشهد الجوي سيتبدل كلياً يوم غد الإثنين مع تعمق الكتلة الباردة، حيث ستسجل درجات الحرارة تراجعاً حاداً؛ ففي أربيل تنخفض العظمى من 29 إلى 19 درجة، وفي حاجي عمران من 17 إلى 8 درجات فقط.

وحذرت المديرية من احتمالية تساقط "الحالوب" والأمطار في المناطق الجبلية الحدودية يوم غد.

بينما تتأثر مراكز المحافظات بموجات غبار وأتربة ممزوجة بقطرات المطر نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى تراجع في مدى الرؤية الأفقية.

ودعت المواطنين لتوخي الحذر من هذا التباين الحراري المفاجئ والتقلبات الجوية المرافقة له.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الاثنين:

أربيل: 19 درجة مئوية

صلاح الدين: 17 درجة مئوية

سوران: 16 درجة مئوية

حاجي عمران: 8 درجات مئوية

السليمانية: 17 درجة مئوية

جمجمال: 19 درجات مئوية

دهوك: 16 درجة مئوية

زاخو: 15 درجة مئوية

حلبجة: 20 درجة مئوية

كرميان: 22 درجة مئوية