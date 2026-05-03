بغداد تصرف 12.6 مليار دينار من مستحقات فلاحي إقليم كوردستان

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن إطلاق دفعة جديدة من المستحقات المالية للفلاحين المسوقين لمحصول القمح، وذلك ضمن التخصيصات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية.

وقال وكيل الوزارة، سروەر كمال هاواري، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن الحكومة الاتحادية قررت صرف 100 مليار دينار لتغطية مستحقات الفلاحين في عموم العراق، مشيراً إلى أن حصة إقليم كوردستان من هذه الوجبة بلغت أكثر من 12 ملياراً و600 مليون دينار عراقي.

ووفقاً لتصريحات سروەر هاواري، فقد توزعت حصص محافظات الإقليم على النحو الآتي:

محافظة أربيل: 4 مليارات و5 ملايين دينار.

محافظة السليمانية: 4 مليارات و930 مليون دينار.

محافظة دهوك: 3 مليارات و672 مليون دينار. (ليكون المجموع الكلي: 12 ملياراً و607 ملايين دينار).

مؤكداً أن هذه المبالغ تأتي ضمن الوجبة الخامسة من التمويلات المالية المخصصة لهذا الغرض.