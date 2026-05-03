داخليّة إقليم كوردستان تحظر التعامل بالـعملات الرقمية وتتوعد المخالفين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والشركات بخصوص التعامل بالعملات الرقمية والمضاربات المالية الإلكترونية.

مؤكدة حظر هذه الأنشطة قانونياً لعدم وجود غطاء رسمي يحمي المتعاملين بها.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء تماشياً مع توجيهات البنك المركزي العراقي ووزارة مالية الإقليم.

مشيرة إلى افتقار العملات الإلكترونية مثل (USDT) وتجارة "الفوركس" إلى أي إطار قانوني أو شركات مرخصة رسمياً داخل الإقليم أو في عموم العراق.

وشدد البيان على أن السلطات ستباشر بإغلاق أي مقار أو مكاتب تمارس هذه الأنشطة تحت غطاء "الشركات"، مع إحالة القائمين عليها إلى القضاء.

كما حثت الوزارة المواطنين على ضرورة تجنب هذه التعاملات حفاظاً على مدخراتهم، داعيةً المتضررين ممن لديهم مبالغ مالية لدى جهات سابقة سلك السبل المتاحة لاسترداد حقوقهم.