وزارة الزراعة تدعو المواطنين إلى عدم شراء كميات كبيرة من البيض وتطمئن: لا أزمة في الإنتاج

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد (3 أيار 2026)، عدم وجود أي أزمة حقيقية في إنتاج مادة البيض داخل البلاد، مشيرةً إلى أن الكميات المنتجة محلياً كافية لتغطية حاجة السوق بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة أن مشاريع الدواجن في العراق تعمل بصورة مستقرة وبطاقة إنتاجية منتظمة، ما يضمن استمرار تزويد الأسواق المحلية دون أي نقص.

وبيّنت أن الارتفاع الأخير في أسعار البيض لا يرتبط بانخفاض في الإنتاج، بل يعود إلى ما وصفته بـ"مضاربات من بعض التجار"، عبر الترويج لوجود شح بهدف تحقيق أرباح سريعة.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو اللجوء إلى الشراء المفرط، مؤكدة أن السوق المحلية مؤمّنة بالكامل ولا تعاني من أي نقص في المادة.

كما أشارت إلى أن مبادرات من بعض مشاريع الإنتاج المحلي ساهمت في طرح البيض بأسعار مدعومة، ما أسهم في كسر موجة الارتفاع وإعادة التوازن إلى السوق.

وأكدت الوزارة استمرار فرقها الرقابية بمتابعة حركة الأسعار والتجهيز، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف منع الاحتكار وضبط السوق.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد وجّه، الجمعة (1 أيار 2026)، المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة أسباب ارتفاع الأسعار وتقديم تقرير عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.