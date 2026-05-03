فيلم "بحر الأمل" يشارك في 31 مهرجاناً دولياً خلال 5 أشهر ويصل لنهائيات المهرجانات التركية

أربيل (كوردستان24)- أعلن المخرج السينمائي جبرائيل أبوبكر، اليوم الأحد 3 أيار 2026، أن فيلمه "بحر الأمل" (دەریای ئومێد) حقق نجاحاً عالمياً لافتاً بمشاركته في 31 مهرجاناً دولياً خلال فترة زمنية لم تتجاوز خمسة أشهر.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، أشار أبوبكر إلى أحدث إنجازات الفيلم، مبيناً أنه تأهل إلى المرحلة النهائية في مهرجان "توران" السينمائي الدولي (Turan Film Festival) في تركيا، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاح المهرجان بعرض أحد أعماله السينمائية.

ويُعتبر جبرائيل أبوبكر أول مخرج سينمائي من أربيل وإقليم كوردستان ينجح في المشاركة بـ 5 مهرجانات دولية مختلفة داخل تركيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، والتي توزعت بين مدن إسطنبول (مهرجانين)، ويالوفا، وأنقرة، وصولاً إلى مشاركته الحالية في مدينة إزمير.

وكشف المخرج في ختام حديثه أن فيلمه "بحر الأمل" مرشح بقوة حالياً لانتزاع الجائزة الأولى في مهرجان إزمير السينمائي الدولي.