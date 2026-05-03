كهرباء كوردستان توقع عقداً لإنشاء 3 محطات تحويل في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، إبرام عقد بقيمة 100 مليار دينار مع شركة "هيرو" المحلية، لإنشاء ثلاث محطات تحويل ثانوية في محافظة أربيل، تهدف إلى فك الاختناقات وتحسين استقرار الشبكة الوطنية.

ووقع وزير الكهرباء، كمال محمد صالح، العقد الذي يتضمن إنشاء محطات ضغط عالي بسعة (132KV) في كل من مناطق "شمامك" و"8 حصارورك" و"تيمار".

مشدداً على أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في معالجة مشكلة الأحمال الزائدة التي تعاني منها عدة أحياء داخل مدينة أربيل والمناطق المحيطة بها.

وأكد صالح أن الوزارة وضعت سقفاً زمنياً مدته عامان لإنجاز هذه المشاريع، مع تقديم كافة التسهيلات الفنية لضمان التنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية.

من جهته، أعرب آري زراري، مدير شركة هيرو، عن خالص شكره للوزير وفريق وزارة الكهرباء، متعهداً بتنفيذ المشاريع الثلاثة في موعدها وبجودة عالية، نظراً لارتباطها المباشر بالخدمات المقدمة للمواطنين وقطاعي الصناعة والزراعة.