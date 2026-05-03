فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات الأسد الأفريقي في المغرب
أربيل (كوردستان24)- قالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا والقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم الأحد 3 ایار/مایو 2026، إن جنديين أمريكيين من المشاركين في مناورات الأسد الأفريقي 2026 فقدا قرب منطقة كاب درعة للتدريب التي تقع قرب مدينة طانطان المغربية أمس السبت.
وأضاف الجانبان في بيانين منفصلين أن القوات الأمريكية والمغربية وغيرها من القوات التابعة لقيادة مناورات الأسد الأفريقي بدأت عمليات بحث وإنقاذ منسقة في البر والجو والبحر.
وقال الجيش المغربي إنهما فقدا قرب جرف صخري.
وأشار الجانبان في البيانين إلى أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق والبحث جار.
ومناورات الأسد الأفريقي هي أكبر تدريبات عسكرية مشتركة سنوية تجريها القيادة الأمريكية في أفريقيا، وتهدف إلى تطوير العمل المشترك بين القوات الأمريكية وقوات من أعضاء في حلف شمال الأطلسي ودول شريكة في أفريقيا.
وبدأت المناورات لهذا العام في 27 نيسان/ابریل الماضي وتستمر حتى الثامن من أيار/مایو في أربع دول هي غانا والمغرب والسنغال وتونس.
وذكرت القيادة الأمريكية في أفريقيا من الجزء الأكبر من التدريبات يتم في المغرب بمشاركة نحو خمسة آلاف جندي من أكثر من 40 دولة.
