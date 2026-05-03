فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات الأسد الأفريقي في المغرب

أربيل (كوردستان24)- قالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا والقوات ​المسلحة الملكية المغربية اليوم الأحد 3 ایار/مایو 2026، إن ‌جنديين أمريكيين من المشاركين في مناورات الأسد الأفريقي 2026 فقدا قرب منطقة كاب درعة للتدريب التي ​تقع قرب مدينة طانطان المغربية ​أمس السبت.

وأضاف الجانبان في بيانين منفصلين أن القوات ⁠الأمريكية والمغربية وغيرها من القوات التابعة ​لقيادة مناورات الأسد الأفريقي بدأت عمليات بحث ​وإنقاذ منسقة في البر والجو والبحر.

وقال الجيش المغربي إنهما فقدا قرب جرف صخري.

وأشار الجانبان في البيانين إلى ​أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق ​والبحث جار.

ومناورات الأسد الأفريقي هي أكبر تدريبات عسكرية ‌مشتركة ⁠سنوية تجريها القيادة الأمريكية في أفريقيا، وتهدف إلى تطوير العمل المشترك بين القوات الأمريكية وقوات من أعضاء في حلف شمال ​الأطلسي ودول ​شريكة في ⁠أفريقيا.

وبدأت المناورات لهذا العام في 27 نيسان/ابریل الماضي وتستمر حتى ​الثامن من أيار/مایو في ​أربع ⁠دول هي غانا والمغرب والسنغال وتونس.

وذكرت القيادة الأمريكية في أفريقيا من الجزء الأكبر من ⁠التدريبات ​يتم في المغرب بمشاركة ​نحو خمسة آلاف جندي من أكثر من 40 دولة.



المصدر: وکالات