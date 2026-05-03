بعد إغلاق دام منذ 2011.. تجهيزات متسارعة لافتتاح معبر "ربيعة - اليعربية" الحدودي أمام الحركة التجارية

أربيل (كوردستان24)- تتواصل التحضيرات بوتيرة متسارعة لإعادة افتتاح معبر "ربيعة - اليعربية" الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا أمام الحركة التجارية، وذلك بعد إغلاق استمر منذ عام 2011. ورصدت عدسة "كوردستان 24" عبر مراسلها أكرم سليمان، التطورات الميدانية من النقطة الصفرية للمعبر.

ساحة جمركية ضخمة تستوعب آلاف الشاحنات

على الجانب السوري من المعبر، تجري أعمال حثيثة لتجهيز ساحة جمركية ضخمة استعداداً للبدء بعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين. وأكد مراسلنا أن الأعمال تسير بوتيرة سريعة، حيث يتم تهيئة الساحة لاستيعاب أكثر من 2000 شاحنة، لتكون نقطة انطلاق جديدة للتبادل التجاري خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تسلمت الحكومة السورية إدارة هذا المنفذ الحيوي الذي توقف عن العمل بشكل كامل منذ نحو 13 عاماً.

سوريا.. محطة "ترانزيت" دولية

من المتوقع ألا تقتصر أهمية المعبر على التبادل التجاري الثنائي فحسب، بل يُرجح أن تتحول الأراضي السورية إلى ساحة "ترانزيت" دولية. وسيسمح هذا النظام الجديد بعبور الشاحنات التجارية من دول مختلفة عبر سوريا باتجاه وجهات إقليمية أخرى، مثل دول الخليج العربي، مصر، والأردن.

حركة المسافرين وتباين في إجراءات "الفيزا"

بالتوازي مع التجهيزات التجارية، تستمر حركة المسافرين بشكل طبيعي، خاصة فيما يتعلق بعودة المواطنين العراقيين المقيمين في سوريا. وتعمل إدارة المعبر على تقديم تسهيلات ملحوظة للمسافرين، مع إعطاء أولوية خاصة للحالات الإنسانية.

وفيما يخص إجراءات العبور، رصد مراسل "كوردستان 24" تبايناً في الشروط؛ فبينما يشترط الجانب العراقي حصول المسافرين على تأشيرة دخول (فيزا)، لا يفرض الجانب السوري أي تأشيرات على الوافدين. كما يغيب حتى الآن فرض أي رسوم جمركية باهظة، حيث تتركز الجهود الحالية على تقديم التسهيلات الإدارية.

توحيد الأنظمة الجمركية وانفتاح مرتقب مع تركيا

شهدت الأيام الماضية إجراء تجارب محدودة لبعض عمليات الاستيراد والتصدير لتقييم الجاهزية. وبحسب المعلومات الواردة، سيتم تعميم هذا النظام الجمركي والتجاري الجديد على كافة المنافذ الحدودية السورية، بما فيها معبر التنف، منفذ البوكمال (دير الزور)، معبر سيمالكا، ومعبر اليعربية.

وفي تطور متصل ومهم للمنطقة، تشير التوقعات والمؤشرات الحالية إلى احتمالية إعادة فتح معبر "نصيبين - القامشلي" الحدودي بين سوريا وتركيا خلال الأيام القليلة القادمة، مما سينعكس بشكل كبير على الخارطة التجارية والحدودية في المنطقة بأسرها.