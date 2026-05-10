زراعة أربيل: غرس نحو 700 ألف شجرة ضمن مشروع "الحزام الأخضر" الاستراتيجي

أربيل (كوردستان24)- كشف المدير العام لزراعة أربيل، هيمن سيد مراد، عن دخول مشروع زراعة 7 ملايين شجرة في حدود محافظة أربيل حيز التنفيذ الفعلي، مؤكداً إتمام غرس مئات الآلاف من الأشجار خلال المرحلة الأولى من المشروع.

وصرح سيد مراد لموقع "كوردستان 24"، اليوم الأحد 10 ایار/ مايو 2026، قائلاً: "تم حتى الآن غرس نحو 700 ألف شجرة ضمن المرحلة الأولى، حيث شكلت أشجار الزيتون الغالبية العظمى منها".

وحول الجدوى من المشروع، أوضح سيد مراد أن لهذه الخطوة مردوداً زراعياً كبيراً، سواء في إنتاج زيتون المائدة أو استخراج الزيت، مشدداً في الوقت ذاته على الأهمية البيئية للمشروع الذي سيعمل بمثابة "فلتر طبيعي" لتنقية الهواء في مدينة أربيل. وأشار إلى أن المشروع ينفذ بالتنسيق مع هيئة البيئة، حيث جرى اختيار مواقع الغرس بدقة بناءً على الاحتياجات البيئية لكل منطقة.

يُذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد وضع الحجر الأساس للمشروع بغرس أول شجرة في "حزام أربيل الأخضر" بتاريخ 30 تشرین الاول/ أكتوبر 2025. وأكد بارزاني في خطاب حينها أن المشروع سيوفر فرص عمل للشباب، مع تقديم التدريب اللازم لهم لضمان إدارة المشروع بأفضل صورة ممكنة.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن الأشجار المختارة هي أشجار منتجة، مما يتيح لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروع الاستفادة تجارياً من المحاصيل، وهو ما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويُعد مشروع "الحزام الأخضر" من المشاريع الاستراتيجية للكابينة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان؛ حيث يحيط بمدينة أربيل بشكل دائري بطول 83 كيلومتراً وعرض كيلومترين، ويتألف من 8 مناطق بيئية، وتغطي مرحلته الأولى مساحة تصل إلى 13 ألف دونم.