الذهب يستقر بعد خسائر وترقب لمصير محادثات إيران

أربيل (كوردستان24)- استقر الذهب اليوم الاثنين بعد تسجيله انخفاضا للأسبوع الثاني، مع متابعة المتداولين للتقدم المحرز للتوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا التي بدأت خطة لتوجيه بعض السفن عبر مضيق هرمز.

المعدن تداول عند 4620 دولارا للأونصة، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 75.57 دولار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال في منشور "إن واشنطن ستبدأ اليوم الإثنين، توجيه السفن غير المرتبطة بالنزاع مع طهران للخروج عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود مناقشات إيجابية، جاء ذلك بعد أن لمح إلى أن مقترحات السلام قد لا تكون كافية لإرضائه.

أبقى النزاع أسعار الطاقة مرتفعة، ما قلّص آمال خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية، ما يشكل عاملا سلبيا للذهب الذي لا يدر عائدا، وقد فقد الذهب 12% منذ اندلاع الحرب.

بالنظر إلى الفترة المقبلة، سيركز المتداولون على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، بشأن خطط الاقتراض للأشهر الثلاثة المقبلة، بجانب سلسلة خطابات مسؤولي الفيدرالي، وجدول حافل بالبيانات الاقتصادية يتصدره تقرير التوظيف الشهري.

من شأن هذه المعطيات أن توفر مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة والعجز المالي في أمريكا، ولا يزال العديد من مراقبي السوق متفائلين بشأن آفاق الذهب على المدى الطويل، مدعومين بمشترين واصلوا الشراء رغم التراجعات الأخيرة.

أظهرت أحدث بيانات "مجلس الذهب العالمي" أن البنوك المركزية زادت حيازاتها من الذهب بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام في الربع الأول، في حين واصلت "تيذر هولدينجز" عمليات الشراء، ما جعلها أكبر حائز معروف للذهب في العالم خارج نطاق البنوك والدول.