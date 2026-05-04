أربيل.. البدء بإنشاء 3 محطات كهرباء استراتيجية بتكلفة 100 مليار دينار

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام لنقل الكهرباء، فارس ميرخان، عن البدء بتنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية لإنشاء محطات تحويل الطاقة الكهربائية بجهد 132 كيلو فولت (KV) في مناطق استراتيجية بمدينة أربيل، تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية.

وأوضح ميرخان، في تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، أن هذه المحطات ستقوم بتحويل الجهد الكهربائي من 132 كيلو فولت إلى 33 و11 كيلو فولت، لضمان توزيع أكثر كفاءة للطاقة. وأشار إلى أن المواقع المختارة لتنفيذ هذه المشاريع تشمل:

منطقة "تيمار" الصناعية: حيث تضم هذه المنطقة عدداً كبيراً من المصانع الحاصلة على رخص العمل، والتي تعتمد حالياً بشكل كامل على المولدات الخاصة. وأكد ميرخان أن توفير الكهرباء الوطنية لهذه المنطقة يعد من أولويات حكومة الإقليم لدعم عجلة الصناعة.

منطقة "شمامك": وهي منطقة زراعية بامتياز، وسيوفر المشروع طاقة كهربائية للمنطقة على مدار 24 ساعة، ما يمثل دعماً كبيراً للمزارعين ويسهم في تطوير الإنتاج الزراعي.

منطقة "هشتي حصاروك" (8 حصاروك): كشف المدير العام أن هذه المنطقة تضم نحو 16 ألف قطعة أرض موزعة، لكنها بقيت غير مأهولة بسبب نقص الخدمات الأساسية. وأكد أن إنشاء هذه المحطة سيمهد الطريق لإيصال الكهرباء وبدء حركة العمران والسكن فيها.

وفيما يخص التفاصيل المالية والزمنية، أشار ميرخان إلى أن الميزانية المخصصة لهذه المشاريع تبلغ 100 مليار دينار عراقي، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال مدة 24 شهراً.

واختتم ميرخان تصريحه بالتأكيد على أن هذه المحطات ستسهم بشكل فعال في تخفيف الأحمال الزائدة (Overload) عن المحطات والشبكات المحيطة، مما سينعكس إيجاباً على استقرار وتحسن واقع التيار الكهربائي بشكل عام في تلك المناطق والمدن المجاورة لها.