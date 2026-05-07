توقعات بفجوة هائلة في إمدادات الغاز العالمي بسبب تداعيات الحرب مع إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن الصراع العسكري القائم مع إيران بدأ بإعادة رسم توقعات سوق الغاز العالمي للمدى المتوسط، مشيرةً إلى احتمالية فقدان العالم لنحو 120 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG) بين عامي 2026 و2030.

وفي كلمة له خلال مشاركته في "قمة بودابست للغاز الطبيعي المسال" يوم الخميس 7 مايو 2026، أوضح جيرجيلي مولنار، محلل شؤون الغاز في وكالة الطاقة الدولية، أن تداعيات الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد تؤدي إلى استمرار نقص الإمدادات في الأسواق العالمية لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.

وأكد المسؤول في الوكالة الدولية أن الاضطرابات الراهنة أثرت بشكل فعلي وملموس على آفاق سوق الغاز العالمي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على سلاسل التوريد، ويشهد نمو القدرات الإنتاجية للطاقة تباطؤاً ملحوظاً.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الحيوي لنقل النفط والغاز في العالم، توترات غير مسبوقة. وبدأت حالة عدم الاستقرار هذه في أعقاب اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي، مما ألقى بظلاله مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وأثار مخاوف من أزمة إمدادات طويلة الأمد.