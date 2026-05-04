طقس العراق.. توقعات بهطول أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى فرصة لتساقط أمطار رعدية متفرقة وتذبذب في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.

وبحسب بيان للهيئة، فإن طقس يوم غدٍ الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المناطق الوسطى والشمالية، مع فرصة لزخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من الشمال، بينما يكون صحواً مع بعض الغيوم في الجنوب. وأشار البيان إلى انخفاض قليل في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، واستقرارها في المنطقة الشمالية.

وسجلت درجات الحرارة العظمى تفاوتاً كبيراً بين المحافظات، حيث جاءت دهوك كأدنى درجة حرارة بـ 22 مئوية، فيما سجلت البصرة أعلى درجة بـ 37 مئوية. (بغداد وديالى 28، كربلاء وصلاح الدين 29، النجف وبابل 30).

أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تشهد المنطقة الشمالية تساقط زخات مطر رعدية خفيفة، مع طقس صحو إلى غائم جزئي في بقية المناطق. وترتفع الحرارة قليلاً في الوسط بينما تنخفض في الجنوب.

وفي يوم الخميس، يميل الطقس إلى الاستقرار ليصبح صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الشمالية والجنوبية.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس يوم الجمعة المقبل صحواً إلى غائم جزئي بشكل عام، مع استمرار التذبذب في درجات الحرارة؛ إذ ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، في حين تنخفض بشكل طفيف في المنطقة الجنوبية.