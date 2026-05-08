طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تصاعد تدريجي في درجات الحرارة مع أجواء صحوة تتخللها بعض الغيوم.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ السبت سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في عموم البلاد. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما تبقى مقاربة لمعدلاتها السابقة في المنطقة الجنوبية.

وبحسب البيان، ستكون درجات الحرارة العظمى في المحافظات كالتالي:

إقليم كوردستان ونينوى: دهوك 26، أربيل والسليمانية 27، نينوى 29 درجة مئوية.

المناطق الوسطى والشمالية: كركوك 30، الأنبار 31، صلاح الدين وديالى 32، بغداد وواسط 33 درجة مئوية.

مناطق الفرات الأوسط: النجف الأشرف، الديوانية، بابل، وكربلاء المقدسة 34 درجة مئوية.

المناطق الجنوبية: المثنى 36، فيما تسجل ميسان وذي قار والبصرة أعلى معدل عند 37 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة أن يوم الأحد سيشهد طقساً صحواً مع بعض الغيوم، مع ارتفاع ملموس (بضع درجات) في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وارتفاع طفيف في المنطقة الشمالية.

أما يوم الاثنين، فيستمر الطقس على حاله من حيث الصفاء والغيوم الجزئية، مع تسجيل ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بمقدار بضع درجات في كافة أنحاء البلاد.

وختم البيان بالإشارة إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد استقراراً في الأجواء الصحوة، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة عموماً مقارنة باليوم الذي سبقه، لتستقر الأجواء على منحنى تصاعدي في عموم محافظات العراق.