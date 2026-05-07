جزر الكناري ترفض رسو سفينة "فيروس هانتا" وتكتفي ببقائها في عرض البحر لتأمين الإجلاء

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس إقليم جزر الكناري الإسبانية، فرناندو كلافيخو، أن السفينة السياحية التي شهدت تفشياً لفيروس "هانتا" القاتل لن يُسمح لها بالرسو في الموانئ، بل ستكتفي بالبقاء في عرض البحر قبالة السواحل كإجراء احترازي لتقليل مخاطر العدوى قبل بدء عمليات إجلاء الركاب.

وأثارت السفينة "إم في هونديوس" (MV Hondius) حالة من القلق الدولي بعد وفاة ثلاثة أشخاص على متنها منذ مغادرتها الأرجنتين في أبريل الماضي. ورغم طمأنة المسؤولين الصحيين بشأن عدم تحول الأمر إلى وباء عالمي، إلا أن الرأس الأخضر منعت السفينة من دخول موانئها في وقت سابق.

وأوضح كلافيخو، في تصريحات صحفية عقب محادثات مع الحكومة المركزية في مدريد، أن السفينة ستتوقف بعيداً عن الشاطئ، حيث سيتم نقل الركاب عبر قوارب وسيطة مباشرة إلى المطار لترحيلهم إلى بلدانهم، مؤكداً: "لن يغادر الركاب السفينة إلا عند وصول الطائرة إلى المطار، وسننفذ ذلك بضمانات كاملة".

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإجلاء في تينيريفي يوم 11 مايو، بمجرد وصول السفينة إلى ميناء "جراناديلا" الصناعي، الذي ذكرت وزارة الصحة أنه غير مجهز لاستقبال هبوط الأفراد مباشرة من السفن الموبوءة. يذكر أن السفينة تحمل على متنها 149 شخصاً، بينهم 88 راكباً.

المصدر: فرانس برس