وزير الصناعة الاماراتي: قرار الخروج من أوبك سيادي واستراتيجي ويهدف لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً

أربيل (كوردستان24)- أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أن قرار الدولة بالخروج من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" هو "قرار سيادي واستراتيجي"، مشدداً على أنه ليس موجهاً ضد أحد، بل يأتي تعبيراً عن طموحات الإمارات لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة.

جاء ذلك خلال كلمة الجابر في افتتاح فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2026"، حيث أوضح أن التجربة الأخيرة أثبتت رسوخ البنية التحتية الإماراتية وثبات شراكاتها الدولية. وقال: "هذا القرار يعكس إمكانياتنا وثقتنا بقدرتنا على بناء مستقبل أفضل، مع بقاء الإمارات شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في أسواق الطاقة العالمية لدعم استقرارها من موقع أكثر مرونة".

واستعرض وزير الصناعة الإماراتي خلال كلمته الإنجازات الاقتصادية الكبرى التي حققها القطاع الصناعي، كاشفاً عن رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 200 مليار درهم، محققاً نمواً قياسياً بنسبة 70%.

كما أشار الجابر إلى قفزة في الصادرات الصناعية الإماراتية التي بلغت قيمتها 262 مليار درهم، موضحاً أن الصادرات الصناعية المتقدمة وحدها استحوذت على 92 مليار درهم من هذا الإجمالي، مما يعكس تطور القدرات التصنيعية للدولة.

وفي رؤية استشرافية لمستقبل التصنيع، أكد الجابر أن الذكاء الاصطناعي سيتجاوز كونه مجرد أداة ليصبح "شريكاً في القرار" داخل المصانع الإماراتية، بما يسهم في إعادة تعريف معايير الكفاءة والإنتاجية.

وعلى صعيد تعزيز المشتريات المحلية، أعلن الوزير عن رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم إلى 180 مليار درهم خلال العقد القادم. وكشف عن خطة طموحة لتوطين أكثر من 5000 منتج في قطاعات استراتيجية، تستهدف تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي للدولة.