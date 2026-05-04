الكلاب السائبة تهدد سلامة سكان دهوك.. والمأوى ينتظر "المستلزمات" لدخول الخدمة

أربيل (كوردستان24)- تسبب التزايد الكبير في أعداد الكلاب السائبة المنتشرة في شوارع وأزقة مدينة دهوك بحالة من القلق والذعر بين المواطنين، وسط تسجيل العديد من حوادث الاعتداء، فيما لا يزال مأوى الكلاب الذي أُنشئ العام الماضي خارج الخدمة بانتظار استكمال التجهيزات.

شهادات حية

كاوا مزوري، أحد مواطنين مدينة دهوك، لا تزال آثار الجراح واضحة على جسده بعد أسبوع من تعرضه لهجوم من كلب ضال أثناء توجهه إلى عمله. يقول كاوا: "بينما كنت أسير في شارع معارض السيارات، هاجمني كلب بشكل مفاجئ وعضّني في ساقي. رغم محاولاتي للدفاع عن نفسي، إلا أنه أصابني بجروح، وبعد مراجعة المستشفى وأخذ اللقاحات اللازمة، عانيت من حمى وقشعريرة شديدة".

من جانبه، يؤكد حكيم سعد الله، وهو مواطن آخر من دهوك، أن انتشار هذه الكلاب بات يشكل خطراً حقيقياً، لا سيما على النساء والأطفال، حيث تتجول الكلاب على شكل قطعان ليلاً ونهاراً، ويضيف: "تجتمع أعداد كبيرة من الكلاب هنا في الصباح الباكر وفي المساء. طالبنا الجهات المعنية مراراً بنقلها، لكن دون جدوى حتى الآن، وبات الأمر يسبب إزعاجاً وقلقاً لكل سكان الحي".

عقبات تقنية

ولحل هذه الأزمة، استكملت الجهات المختصة العام الماضي مشروع إنشاء مأوى (شيلتر) خاص بالكلاب الضالة في دهوك، إلا أن نقص الكوادر والمعدات التقنية حال دون تشغيله حتى الآن.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير الطب البيطري في محافظة دهوك، كاوا باسم، لشبكة "كوردستان 24"، أن "المشروع جاهز من الناحية الإنشائية والبشرية، ونحن بانتظار توفير بعض المستلزمات التقنية فقط للبدء بعملية جمع الكلاب من الشوارع".

وأشار مدير البيطرة إلى أن الاستراتيجية المتبعة لن تعتمد على قتل الكلاب، بل على "تعقيمها" (إجراء عمليات لمنع التكاثر) للسيطرة على أعدادها ومنع تزايدها بشكل طبيعي.

وتشير التقديرات الحالية إلى وجود نحو 25 ألف كلب ضال في عموم محافظة دهوك، وهي أعداد مرشحة للزيادة اليومية نتيجة التكاثر الطبيعي المستمر.