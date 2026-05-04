وزير الخزانة الأميركي: المرافقة العسكرية في مضيق هرمز مفتاح لتهدئة أسعار النفط العالمية

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن تأمين البحرية الأميركية لمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز سيؤدي بشكل مباشر إلى تخفيف الضغوط المتصاعدة على أسعار النفط العالمية. وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أطلق بيسنت رسالة طمأنة للأسواق قائلاً: "المساعدة ستصل اليوم"، متوقعاً حدوث حالة من "الإشباع" في المعروض بمجرد استئناف حركة الملاحة.

وأوضح بيسنت أن هناك ما بين 150 إلى 200 ناقلة نفط جاهزة لمغادرة الخليج فور تأمين المسار، مشيراً إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في عجز عالمي في الإمدادات يترواح بين 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً. وتأتي هذه التصريحات في وقت قفز فيه سعر برميل خام برنت فوق مستوى 110 دولارات، نتيجة إغلاق طهران للمضيق رداً على العمليات العسكرية والحصار الأميركي لموانئها.

من جانبه، أعلن الرئيس دونالد ترامب بدء عملية عسكرية لتحرير السفن العالقة، وهو ما اعتبرته طهران انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) نجاح عبور سفينتين تجاريتين تحت حماية عسكرية، مشددة على استمرار الجهود لاستعادة الملاحة التجارية. واختتم بيسنت حديثه بدعوة المجتمع الدولي للضغط على إيران، قائلاً: "حان الوقت ليلتزم شركاؤنا ويضغطوا لفتح المضيق أمام الجميع".

المصدر: وکالات