تصعيد أمني في المنطقة: الإمارات تتصدى لـ"تهديد صاروخي" والحرس الثوري الإيراني ينفي عبور سفن لمضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- شهدت المنطقة الخليجية تطورات أمنية متسارعة اليوم الاثنين 4 ایار/مایو 2026، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع "تهديد صاروخي"، داعيةً السكان عبر منصة "إكس" إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة التحديثات الرسمية. وجاء هذا الإعلان بعد تلقي سكان في دبي تحذيرات عبر هواتفهم المحمولة تحثهم على الاحتماء فوراً في مبانٍ آمنة والابتعاد عن النوافذ والمناطق المفتوحة، وذلك في ظل أجواء من الترقب بعد مرور نحو شهر على سريان الهدنة في حرب الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل يعكس حالة التوتر الإقليمي، نفى الحرس الثوري الإيراني في بيان له عبر "تيليجرام" عبور أي سفن تجارية أو ناقلات نفط لمضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وجاء هذا النفي رداً على ادعاءات الجيش الأمريكي بعبور سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي للممر المائي الحيوي، حيث وصف الحرس الثوري المزاعم الأمريكية بأنها "لا أساس لها من الصحة ومختلقة تماماً"، مما يزيد من ضبابية المشهد الأمني في الممرات المائية الاستراتيجية للمنطقة.



المصدر: وکالات