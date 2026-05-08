حزب الله يعلن إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب الله الجمعة إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك "ردا" على استهداف تل أبيب الضاحية الجنوبية لبيروت هذا الأسبوع واغتيال أحد قادته العسكريين، في ظل وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وجاء في بيان للحزب "ردا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستهداف ضاحية بيروت الجنوبيّة والاعتداءات التي طالت القرى والمدنيّين في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة... قاعدة شراغا" الواقعة "جنوب مستوطنة نهاريا بصلية من الصواريخ النوعية".

ومساء الجمعة، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية باستهداف إسرائيلي لمنطقة البقاع بشرق لبنان، وقالت إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على محلة سريج لجهة جرود بلدة النبي شيت عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية".

وكانت أشارت في وقت سابق إلى تعرض جنوب لبنان لغارات إسرائيلية عدة، في حين تبنى حزب الله هجمات عدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب.