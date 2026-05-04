بزيّ "الماندالوريان".. البيت الأبيض يثير الجدل بتغريدة لترامب في يوم "حرب النجوم"

أربيل (كوردستان24)- في خطوة غير تقليدية تمزج بين الدعاية السياسية والثقافة الشعبية (Pop Culture)، نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض عبر منصة "إكس" صورة فريدة للرئيس دونالد ترامب، احتفالاً بما يعرف عالمياً بـ "يوم حرب النجوم" (Star Wars Day) الذي يصادف الرابع من ایار/ مايو.

تظهر الصورة، التي يبدو أنها صُممت بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، الرئيس ترامب وهو يرتدي درع "الماندالوريان" (The Mandalorian) الشهير من عالم "Star Wars"، حاملاً العلم الأمريكي في يد، بينما يظهر بجانبه الشخصية المحبوبة "غروغو" (المعروف بـ بيبي يودا). وأرفق البيت الأبيض الصورة بعبارة حازمة: "في مجرة تتطلب القوة - أمريكا تقف مستعدة. هذا هو السبيل (This is the way). فلتكن القوة معكم".

دلالات سياسية خلف القناع

يرى مراقبون أن استخدام هذه الرمزية ليس مجرد مشاركة في مناسبة سينمائية، بل يحمل رسائل سياسية موجهة؛ فاستخدام عبارة "مجرة تتطلب القوة" يتماشى مع عقيدة ترامب السياسية التي تركز على "السلام من خلال القوة". كما أن اختيار شخصية "الماندالوريان" — المعروف بكونه محارباً يلتزم بميثاق صارم وشجاعة لا تلين — يهدف إلى تعزيز صورة الرئيس كقائد حازم في وجه التحديات الدولية.

تفاعل واسع وانقسام في الآراء

حظيت التغريدة بتفاعل هائل فور نشرها، حيث انقسمت ردود الأفعال كالعادة بين مؤيد ومعارض:

المؤيدون: اعتبروا الخطوة "ذكية وعصرية"، تظهر قدرة الإدارة على التواصل مع الأجيال الشابة واستخدام "الميمز" (Memes) كأداة قوية في الدبلوماسية الرقمية.

المعارضون: انتقدوا استخدام حساب رسمي حكومي لصور "فانتازية" مُعدلة بالذكاء الاصطناعي، معتبرين أنها تبتعد عن الوقار المفترض لمؤسسة الرئاسة، كما أثار البعض تساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية لشركة "ديزني" المالكة لعلامة "حرب النجوم".

يُذكر أن يوم 4 ایار/ مايو، تحول إلى ظاهرة عالمية لعشاق سلسلة أفلام "Star Wars"، نظراً للتشابه الصوتي بين تاريخ اليوم والعبارة الشهيرة في الفيلم "May the Force be with you". ودأبت المؤسسات الأمريكية، بما فيها وكالة "ناسا" والبيت الأبيض في إدارات سابقة، على المشاركة في هذا اليوم، لكن إدارة ترامب نقلت هذا الاحتفال إلى مستوى جديد من التسييس والرمزية القتالية.



