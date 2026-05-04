الدفاعات الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي إيراني

أربيل (كوردستان24)- قالت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين 4 ایار/مایو 2026، إنه تم رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاثة صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة، وسقط آخر في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع، في منشور على "إكس"، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية.

ونوهت الوزارة الجمهور بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة أثناء ورود الرسائل التحذيرية.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، في بيان لها، إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي.

ودعت الهيئة السكان إلى "البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقــع الرسميـة".